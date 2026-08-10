Chaussure Air Jordan 4 Retro "Comic" pour homme

Comme tes super-héros et super-héroïnes de BD préférés, la AJ4 domine toujours le game. Cette édition s'inspire de la culture de la bande dessinée et injecte une bonne dose d'action à une silhouette déjà iconique. Imagine une couverture inédite d'un numéro culte : des accents multicolores éclatants et University Red ressortent sur l'empeigne en cuir premium Off White. L'unité Nike Air visible amortit chaque pas de ton aventure de personnage principal. Et ce logo Nike Air au talon ? C'est du jamais vu. Ce modèle captivant fait avancer l'histoire avec des rebondissements à chaque coin de rue.

Couleur affichée : Off White/Anthracite/Fire Pink

Article : JA1135-100

Pays/Région d'origine : Viêt Nam