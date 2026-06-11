Chaussure Air Jordan 3 Retro pour ado

Pierre angulaire de l'héritage Jordan, la AJ3 a été le premier modèle de MJ à arborer l'imprimé éléphant emblématique. Apporte le style classique à la collection de sneakers de ton enfant, revisité avec de nouvelles couleurs pour une touche edgy.

Couleur affichée : Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Article : II0599-600

Pays/Région d'origine : Indonésie