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Chaussure Air Jordan 3 Retro pour ado - Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Air Jordan 3 Retro

Chaussure pour ado

170 CHF
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Pierre angulaire de l'héritage Jordan, la AJ3 a été le premier modèle de MJ à arborer l'imprimé éléphant emblématique. Apporte le style classique à la collection de sneakers de ton enfant, revisité avec de nouvelles couleurs pour une touche edgy.


  • Couleur affichée : Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Article : II0599-600
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Air Jordan 3 Retro

170 CHF

Pierre angulaire de l'héritage Jordan, la AJ3 a été le premier modèle de MJ à arborer l'imprimé éléphant emblématique. Apporte le style classique à la collection de sneakers de ton enfant, revisité avec de nouvelles couleurs pour une touche edgy.

Avantages

  • Col confortable pour une sensation de douceur autour de la cheville.
  • Semelle intermédiaire en mousse souple pour un maintien optimal.
  • Semelle en caoutchouc robuste assurant une adhérence optimale aux endroits stratégiques.
  • L'imprimé éléphant ornemente un cuir de qualité.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Article : II0599-600
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (4)

5 étoiles

  • LOVE THESE!

    Jasmyn_Hill

    got these for myself!!! they are sooo cute !

  • Good birthday gift shoe

    Kye482807420

    I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where

  • rita873919242

    A very nice shoe and comfortable

Chaussure Air Jordan 3 Retro pour ado

Air Jordan 3 Retro

170 CHF

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