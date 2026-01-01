Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour homme
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
- Couleur affichée : Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
- Article : IO2051-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan 1 Mid SE
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
Avantages
- Empeigne en cuir, cuir synthétique et tissu pour une sensation de maintien.
- Semelle intermédiaire en mousse et amorti Nike Air pour plus de confort et de légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec pivot circulaire offrant une adhérence durable.
Détails du produit
- Logo Wings sur le col
- Jumpman sur la languette
- Lacets classiques
- Couleur affichée : Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
- Article : IO2051-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Air Jordan 1 Mid SE