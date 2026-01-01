Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

La Air Jordan 1 Mid revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.

Couleur affichée : Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Article : IO2050-100

Pays/Région d'origine : Viêt Nam