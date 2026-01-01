Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour homme
La Air Jordan 1 Mid revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.
- Couleur affichée : Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
- Article : IO2050-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan 1 Mid SE
La Air Jordan 1 Mid revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.
Avantages
- Empeigne en cuir premium et textile pour plus de résistance, de confort et de maintien.
- L'unité Air-Sole au talon procure un amorti unique.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence sur toutes les surfaces.
Détails du produit
- Couleur affichée : Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
- Article : IO2050-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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