Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

La grandeur du basket est dans l'ADN de la Air Jordan 1. Cette édition mi-montante rend hommage au premier championnat de MJ, avec un contraste audacieux de couleurs pour Chicago et Los Angeles, ainsi que du cuir brossé.

Couleur affichée : True Red/Blanc/Court Purple/Noir

Article : IQ9383-611

Pays/Région d'origine : Indonésie