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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme - True Red/Blanc/Court Purple/Noir

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour homme

29 % de réduction
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La grandeur du basket est dans l'ADN de la Air Jordan 1. Cette édition mi-montante rend hommage au premier championnat de MJ, avec un contraste audacieux de couleurs pour Chicago et Los Angeles, ainsi que du cuir brossé.


  • Couleur affichée : True Red/Blanc/Court Purple/Noir
  • Article : IQ9383-611
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Air Jordan 1 Mid SE

29 % de réduction

La grandeur du basket est dans l'ADN de la Air Jordan 1. Cette édition mi-montante rend hommage au premier championnat de MJ, avec un contraste audacieux de couleurs pour Chicago et Los Angeles, ainsi que du cuir brossé.

Avantages

  • Empeigne en cuir pour plus de durabilité et structure.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Logo Wings sur le col
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : True Red/Blanc/Court Purple/Noir
  • Article : IQ9383-611
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (4)

5 étoiles

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

  • Acquisto sicuro

    giampietrom526723991

    Sempre al top!! La scelta migliore sempre sul sito Nike ufficiale.. ottima scelta si va per la prossima Jordan 1

Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

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