Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour homme
Inspiré de la AJ1 d'origine, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, et le choix des couleurs, les matières impeccables et les détails réfléchissants lui donnent une identité unique.
- Couleur affichée : Noir/Opti Yellow/Silver
- Article : IO2052-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan 1 Mid SE
Inspiré de la AJ1 d'origine, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, et le choix des couleurs, les matières impeccables et les détails réfléchissants lui donnent une identité unique.
Avantages
- Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
- Tissu à motifs réfléchissants sur les empiècements latéraux, pour une meilleure visibilité.
- Empeigne en cuir pleine fleur pour une résistance exceptionnelle.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Noir/Opti Yellow/Silver
- Article : IO2052-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Air Jordan 1 Mid SE