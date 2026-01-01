Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour homme
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Tough Red
- Article : IX3527-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan 1 Mid SE
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
Avantages
- Empeigne en cuir véritable et en tissu pour une sensation de maintien.
- Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.
Détails du produit
- Col mi-montant
- Logo Wings sur le col
- Jumpman sur la languette
- Couleur affichée : Noir/Noir/Tough Red
- Article : IX3527-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Air Jordan 1 Mid SE