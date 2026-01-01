Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour femme
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
- Couleur affichée : Blanc/Desert Berry
- Article : IO0669-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan 1 Mid SE
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
Avantages
- Empeigne en cuir, cuir synthétique et tissu pour une sensation de maintien.
- Semelle intermédiaire en mousse et amorti Nike Air pour plus de confort et de légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec pivot circulaire offrant une adhérence durable.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Blanc/Desert Berry
- Article : IO0669-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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