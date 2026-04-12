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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme - Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour femme

170 CHF
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Inspiré de la AJ1 d'origine, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que les détails cloutés et le cuir impeccable lui donnent une identité unique.


  • Couleur affichée : Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Article : II0571-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan 1 Mid SE

170 CHF

Inspiré de la AJ1 d'origine, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que les détails cloutés et le cuir impeccable lui donnent une identité unique.

Avantages

  • Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Anthracite/Iced Carmine/Coconut Milk/Metallic Silver
  • Article : II0571-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • So dope

    jessicam14874953

    These shoes are so dope. Just the right amount of bling on them to make a statement you can go business casual you can go street with these. They are really really nice comfortable shoes. They definitely make a statement.

Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Air Jordan 1 Mid SE

170 CHF

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