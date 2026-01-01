Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour Femme

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour femme
Rehausse ton look avec la Air Jordan 1 Mid SE. Intégralement confectionnée dans un cuir premium, elle présente un nouveau coloris pour offrir une version inédite d'un grand classique.
- Couleur affichée : Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Article : DO7440-821
- Pays/Région d'origine : Chine
Air Jordan 1 Mid SE
NOUVELLES COULEURS POUR UNE ICÔNE.
Rehausse ton look avec la Air Jordan 1 Mid SE. Intégralement confectionnée dans un cuir premium, elle présente un nouveau coloris pour offrir une version inédite d'un grand classique.
Avantages
- Empeigne en cuir pleine fleur pour un style classique et une meilleure résistance.
- Unité Air encapsulée dans le talon pour plus d'amorti et de légèreté.
Détails du produit
- Logo Wings en relief sur le côté
- Swoosh cousu
- Caoutchouc pour l'adhérence
- Semelle intermédiaire en mousse
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Article : DO7440-821
- Pays/Région d'origine : Chine
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Air Jordan 1 Mid SE