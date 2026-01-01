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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme - Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour femme

29 % de réduction
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Cette Air Jordan 1 Mid SE revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.


  • Couleur affichée : Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Article : IR2011-247
  • Pays/Région d'origine : Chine

Air Jordan 1 Mid SE

29 % de réduction

Cette Air Jordan 1 Mid SE revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir et tissu
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Col mi-montant
  • Couleur affichée : Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Article : IR2011-247
  • Pays/Région d'origine : Chine

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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