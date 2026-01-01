Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Cette Air Jordan 1 Mid SE revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.

Couleur affichée : Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Article : IR2011-247

Pays/Région d'origine : Chine