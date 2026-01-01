Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour femme
Cette Air Jordan 1 Mid SE revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.
- Couleur affichée : Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Article : IR2011-247
- Pays/Région d'origine : Chine
Air Jordan 1 Mid SE
Cette Air Jordan 1 Mid SE revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.
Avantages
- Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
- Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.
Détails du produit
- Empeigne en cuir et tissu
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Col mi-montant
- Couleur affichée : Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Article : IR2011-247
- Pays/Région d'origine : Chine
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Air Jordan 1 Mid SE