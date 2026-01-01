Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour ado
La AJ1 envoie toujours du lourd. Ce modèle culte est revisité avec des matières résistantes et des couleurs actuelles pour perpétuer la magie Jordan. L'amorti Nike Air apporte tout le confort dont tu as besoin pour courir, sauter et jouer.
- Couleur affichée : Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Article : IO2065-100
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Air Jordan 1 Mid SE
La AJ1 envoie toujours du lourd. Ce modèle culte est revisité avec des matières résistantes et des couleurs actuelles pour perpétuer la magie Jordan. L'amorti Nike Air apporte tout le confort dont tu as besoin pour courir, sauter et jouer.
Avantages
- Cuir véritable pour plus de résistance, de structure et un confort premium.
- Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
- Semelle intermédiaire en mousse souple pour un amorti léger.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Détails du produit
- Lacets classiques
- Jumpman sur l'étiquette de la languette
- Logo Wings sur le col
- Couleur affichée : Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Article : IO2065-100
- Pays/Région d'origine : Indonésie
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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