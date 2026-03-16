Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.

Couleur affichée : Noir/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey

Article : IB7053-002

Pays/Région d'origine : Indonésie