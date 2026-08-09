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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE Edge pour femme - Pale Ivory/Noir/Muslin/Racer Pink

Air Jordan 1 Mid SE Edge

Chaussure pour femme

170 CHF
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Change de look avec cette AJ1 mi-montante à l'effet color-block. Les éléments fluos créent un style original qui ne passera pas inaperçu. Le cuir s'assouplit à la perfection et l'amorti Nike Air classique t'offre une sensation de rebond incroyable.


  • Couleur affichée : Pale Ivory/Noir/Muslin/Racer Pink
  • Article : IB7007-107
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan 1 Mid SE Edge

170 CHF

Change de look avec cette AJ1 mi-montante à l'effet color-block. Les éléments fluos créent un style original qui ne passera pas inaperçu. Le cuir s'assouplit à la perfection et l'amorti Nike Air classique t'offre une sensation de rebond incroyable.

Avantages

  • Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Logo Wings sur le col
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : Pale Ivory/Noir/Muslin/Racer Pink
  • Article : IB7007-107
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (17)

4.5 étoiles

  • Statement Piece

    yorubar117750092

    By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!

  • Nice looking shoe.

    MMerc

    Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.

  • EXPOSED FOAM

    DaisyM329365840

    The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.

Chaussure Air Jordan 1 Mid SE Edge pour femme

Air Jordan 1 Mid SE Edge

170 CHF

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