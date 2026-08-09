Chaussure Air Jordan 1 Mid SE Edge pour femme

Change de look avec cette AJ1 mi-montante à l'effet color-block. Les éléments fluos créent un style original qui ne passera pas inaperçu. Le cuir s'assouplit à la perfection et l'amorti Nike Air classique t'offre une sensation de rebond incroyable.

Couleur affichée : Pale Ivory/Noir/Muslin/Racer Pink

Article : IB7007-107

Pays/Région d'origine : Viêt Nam