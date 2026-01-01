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Chaussure Air Jordan 1 Mid pour homme - Noir/Cool Grey/Light Armory Blue/Noir

Air Jordan 1 Mid

Chaussure pour homme

160 CHF
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Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.


  • Couleur affichée : Noir/Cool Grey/Light Armory Blue/Noir
  • Article : IU7672-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan 1 Mid

160 CHF

Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Col mi-montant
  • Couleur affichée : Noir/Cool Grey/Light Armory Blue/Noir
  • Article : IU7672-001
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

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