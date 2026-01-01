Chaussure Air Jordan 1 Mid pour homme

Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour homme
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
- Couleur affichée : Noir/Cool Grey/Light Armory Blue/Noir
- Article : IU7672-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan 1 Mid
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
Détails du produit
- Empeigne en cuir
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Col mi-montant
- Couleur affichée : Noir/Cool Grey/Light Armory Blue/Noir
- Article : IU7672-001
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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Air Jordan 1 Mid