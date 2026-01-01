Chaussure Air Jordan 1 Mid pour femme

La Air Jordan 1 Mid revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. La technologie Air intégrée dans le talon amortit le jeu sur parquet, tandis que le col rembourré maintient bien la cheville. Les lacets mouchetés ajoutent une touche de style à la finition.

Couleur affichée : Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel

Article : IQ0306-133

Pays/Région d'origine : Viêt Nam