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Chaussure Air Jordan 1 Low SE Quai 54 pour homme - Blanc/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Chaussure pour homme

160 CHF
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Cette version de la AJ1 Low revient aux fondamentaux du Quai 54 : le streetball, Paris et Jordan. Inspirée du modèle original lancé en 1985, elle offre un confort longue durée grâce à des matières premium et une unité Air au talon. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Blanc/Key Lime/Action Grape
  • Article : IR2367-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

160 CHF

Cette version de la AJ1 Low revient aux fondamentaux du Quai 54 : le streetball, Paris et Jordan. Inspirée du modèle original lancé en 1985, elle offre un confort longue durée grâce à des matières premium et une unité Air au talon. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Unité Air-Sole encapsulée pour un amorti en toute légèreté.
  • Empeigne en cuir véritable pour plus de durabilité et un look exceptionnel.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.
  • Perforations sur la pointe pour plus de respirabilité.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Col bas
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Blanc/Key Lime/Action Grape
  • Article : IR2367-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

3 étoiles

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Chaussure Air Jordan 1 Low SE Quai 54 pour homme

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

160 CHF

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