Chaussure Air Jordan 1 Low SE Quai 54 pour homme

Cette version de la AJ1 Low revient aux fondamentaux du Quai 54 : le streetball, Paris et Jordan. Inspirée du modèle original lancé en 1985, elle offre un confort longue durée grâce à des matières premium et une unité Air au talon. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Couleur affichée : Blanc/Key Lime/Action Grape

Article : IR2367-100

Pays/Région d'origine : Viêt Nam