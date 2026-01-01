Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour pré-ado

Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour pré-ado
Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.
- Couleur affichée : Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Article : IR1142-001
- Pays/Région d'origine : Inde
Air Jordan 1 Low SE
Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.
Avantages
- Cuir véritable pour plus de résistance et de structure.
- Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.
- Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
- Semelle intermédiaire en mousse souple pour un amorti léger.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Détails du produit
- Lacets classiques
- Logo Wings au talon
- Jumpman sur la languette
- Couleur affichée : Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Article : IR1142-001
- Pays/Région d'origine : Inde
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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