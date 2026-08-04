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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour homme

29 % de réduction
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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Article : IU2268-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan 1 Low SE

29 % de réduction

Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Unité Air-Sole encapsulée pour un amorti en toute légèreté.
  • Empeigne en cuir véritable pour plus de durabilité et un look exceptionnel.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Article : IU2268-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (7)

4.9 étoiles

  • Alles super.

    DorisG219113016

    Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.

  • Muted Classiness

    JamesR497376264

    Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.

  • Mandatory

    Gonell01

    Everyone should buy this classic

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme

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