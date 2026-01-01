Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme

Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour homme
Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.
- Couleur affichée : Summit White/Light Arctic Pink/Silver
- Article : IO2048-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan 1 Low SE
Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.
Avantages
- Unité Air-Sole encapsulée pour un amorti en toute légèreté.
- Empeigne en cuir véritable pour plus de durabilité et un look exceptionnel.
- Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.
Détails du produit
- Logo Wings au talon
- Jumpman sur la languette
- Semelle intermédiaire en mousse
- Couleur affichée : Summit White/Light Arctic Pink/Silver
- Article : IO2048-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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