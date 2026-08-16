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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour homme

160 CHF
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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Article : IO2047-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Air Jordan 1 Low SE

160 CHF

Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.

Détails du produit

  • Col bas
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Article : IO2047-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

5 étoiles

  • The best of all best

    paulh424599422

    Very good and very comfortable

  • Versand sehr schnell

    waldemar69195454

    Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme

Air Jordan 1 Low SE

160 CHF

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