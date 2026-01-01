Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour homme

Toujours stylée, toujours tendance. Fidèle à l'histoire et à l'héritage de Jordan, la Air Jordan 1 Low SE te permet de bénéficier d'un maximum de confort toute la journée. De plus, une étiquette spéciale sur la languette te permet de célébrer ta propre histoire. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.

Couleur affichée : Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Noir

Article : II9813-600

Pays/Région d'origine : Viêt Nam