Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

Belle ma…
paola478675867
Un po’ delicata la parte anteriore
Toujours stylée, toujours tendance. Inspirée de l'histoire et l'exploit de Jordan, la AJ1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.
Air Jordan 1 Low SE
Toujours stylée, toujours tendance. Inspirée de l'histoire et l'exploit de Jordan, la AJ1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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4.7 étoiles
Belle ma…
paola478675867
Un po’ delicata la parte anteriore
Beautiful
Amber668062902
So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.
Very cute! In love with the style and pink!💓
Deadliest
Eye catching, cutesy and the leather is everything 🖤💓
Air Jordan 1 Low SE