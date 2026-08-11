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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme - Blanc/Noir/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour femme

160 CHF
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Toujours stylée, toujours tendance. Inspirée de l'histoire et l'exploit de Jordan, la AJ1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.


  • Couleur affichée : Blanc/Noir/Desert Berry
  • Article : IO0668-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan 1 Low SE

160 CHF

Toujours stylée, toujours tendance. Inspirée de l'histoire et l'exploit de Jordan, la AJ1 Low t'offre un confort optimal tout au long de la journée. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.

Avantages

  • Unité Air-Sole encapsulée pour un amorti en toute légèreté.
  • Empeigne en cuir véritable pour plus de durabilité et un look exceptionnel.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant pour plus d'adhérence sur diverses surfaces.

Détails du produit

  • Logo Wings au talon
  • Jumpman sur la languette
  • Lacets de style ruban
  • Couleur affichée : Blanc/Noir/Desert Berry
  • Article : IO0668-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

4.7 étoiles

  • Belle ma…

    paola478675867

    Un po’ delicata la parte anteriore

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

  • Very cute! In love with the style and pink!💓

    Deadliest

    Eye catching, cutesy and the leather is everything 🖤💓

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

Air Jordan 1 Low SE

160 CHF

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