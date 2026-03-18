Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

Maybe one of my favorite styles I have gotten
Maggie247744650
These are the perfect summer shoe. The fit is comfortable. Love the style of them
Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.
Air Jordan 1 Low SE
Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4 étoiles
Maybe one of my favorite styles I have gotten
Maggie247744650
These are the perfect summer shoe. The fit is comfortable. Love the style of them
Synthetic leather, feels cheap!
Suzanne00356f605fc94f82a79a4d1cc5656392
I did not expect these to have synthetic materials in the upper. The product description did not specify this. No matter how hard they try, synthetic leather feels stiff and cheap, not the usual Jordan brand quality. They were also way off on sizing (about a half size too large in my normal size). I was disappointed, to say the least and will be returning them.
Air Jordan 1 Low SE