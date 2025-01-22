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Bien noté
Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme - Noir/Blanc/Metallic Silver/Noir

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour femme

160 CHF
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Cette AJ1 est revisitée avec une coupe basse audacieuse et des textures ultra-stylées, sans sacrifier son look emblématique et son confort si prisés. Tout simplement légendaire. Cuir premium. Amorti Nike Air. Détails élégants. Tu brilles de mille feux.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Metallic Silver/Noir
  • Article : HJ7743-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan 1 Low SE

160 CHF

Cette AJ1 est revisitée avec une coupe basse audacieuse et des textures ultra-stylées, sans sacrifier son look emblématique et son confort si prisés. Tout simplement légendaire. Cuir premium. Amorti Nike Air. Détails élégants. Tu brilles de mille feux.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Perforations sur la pointe
  • Bords roulés
  • Porte-clés métallique avec logo Jumpman
  • Logo Wings au talon
  • Jumpman brodé sur la languette
  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Metallic Silver/Noir
  • Article : HJ7743-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (52)

4.8 étoiles

  • Daniela467211102

    Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike

  • Parfait

    Nike User

    Parfait ça taille bien trop stylé

  • Toll 😊

    LauraH271651266

    Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour femme

Air Jordan 1 Low SE

160 CHF

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