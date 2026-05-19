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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado - Blanc/Blanc/Metallic Silver/Noir

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour ado

30 % de réduction
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Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 associe un design inspiré du football à l’héritage du modèle original. Grâce aux matières premium et aux finitions métalliques, tu te sentiras comme un champion toute la journée.


  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Metallic Silver/Noir
  • Article : IR2310-100
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Air Jordan 1 Low SE

30 % de réduction

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 associe un design inspiré du football à l’héritage du modèle original. Grâce aux matières premium et aux finitions métalliques, tu te sentiras comme un champion toute la journée.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et synthétique pour un confort durable.
  • Unité Nike Air au talon assurant un amorti dynamique en toute légèreté.
  • Semelle extérieure intégrant des rainures flexibles à l'avant-pied
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence sur toutes les surfaces.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Metallic Silver/Noir
  • Article : IR2310-100
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Look Much Better Then The Picture

    jades927539722

    Amazing I Bought 2 Pairs The Big Thing On Top Is Removable Witch I Think It Looks So So Much Better Without Loving The Jordan Logo At The Back

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

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