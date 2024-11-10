Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

Garde les pieds sur terre avec cette sneaker basse aux tons neutres. Le cuir lisse et le daim doux donnent du relief et de la texture à ces Jordan faciles à porter. Et les unités Nike Air amortissent tes pas : tu profites d'un confort total dans un look stylé.

Couleur affichée : Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Article : HF1863-200

Pays/Région d'origine : Indonésie, Viêt Nam