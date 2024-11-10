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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour ado

115 CHF
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Garde les pieds sur terre avec cette sneaker basse aux tons neutres. Le cuir lisse et le daim doux donnent du relief et de la texture à ces Jordan faciles à porter. Et les unités Nike Air amortissent tes pas : tu profites d'un confort total dans un look stylé.


  • Couleur affichée : Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Article : HF1863-200
  • Pays/Région d'origine : Indonésie, Viêt Nam

Air Jordan 1 Low SE

115 CHF

Garde les pieds sur terre avec cette sneaker basse aux tons neutres. Le cuir lisse et le daim doux donnent du relief et de la texture à ces Jordan faciles à porter. Et les unités Nike Air amortissent tes pas : tu profites d'un confort total dans un look stylé.

Avantages

  • Cuir premium qui donne plus de structure et de résistance à l'empeigne.
  • Semelle intermédiaire en mousse qui amortit tes pas en toute légèreté.
  • Unité Nike Air encapsulée au talon pour un amorti souple.

Détails du produit

  • Semelle cupsole
  • Jumpman brodé
  • Logo Wings au talon
  • Couleur affichée : Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Article : HF1863-200
  • Pays/Région d'origine : Indonésie, Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (4)

4 étoiles

  • TracyG542038055

    I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.

  • Parfait

    shirley

    Taille normalement, n’écouter pas les avis

  • Attends taille petit

    kumriye

    Attention taille petit je fait du 39 et j’ai pris ma taille habituelle ça me serre un peu j’aurai du prendre du 40 mais 39 ça va sa serre juste un peu mais la paire elle est juste magnifique

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

Air Jordan 1 Low SE

115 CHF

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