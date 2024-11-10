Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

TracyG542038055
I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.
Garde les pieds sur terre avec cette sneaker basse aux tons neutres. Le cuir lisse et le daim doux donnent du relief et de la texture à ces Jordan faciles à porter. Et les unités Nike Air amortissent tes pas : tu profites d'un confort total dans un look stylé.
Air Jordan 1 Low SE
Garde les pieds sur terre avec cette sneaker basse aux tons neutres. Le cuir lisse et le daim doux donnent du relief et de la texture à ces Jordan faciles à porter. Et les unités Nike Air amortissent tes pas : tu profites d'un confort total dans un look stylé.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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4 étoiles
TracyG542038055
I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.
Parfait
shirley
Taille normalement, n’écouter pas les avis
Attends taille petit
kumriye
Attention taille petit je fait du 39 et j’ai pris ma taille habituelle ça me serre un peu j’aurai du prendre du 40 mais 39 ça va sa serre juste un peu mais la paire elle est juste magnifique
Air Jordan 1 Low SE