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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado - Pink Bloom/Pearl Pink/Hyper Orange/Pink Glow

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour ado

30 % de réduction
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Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée. Les lacets à volants et le logo Swoosh en relief ajoutent une touche d'élégance.


  • Couleur affichée : Pink Bloom/Pearl Pink/Hyper Orange/Pink Glow
  • Article : II1247-600
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Air Jordan 1 Low SE

30 % de réduction

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée. Les lacets à volants et le logo Swoosh en relief ajoutent une touche d'élégance.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et synthétique pour un confort durable.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence sur toutes les surfaces.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Pink Bloom/Pearl Pink/Hyper Orange/Pink Glow
  • Article : II1247-600
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Pink air 1 Jordan’s

    EmmaR10822065

    Absolutely love them they’re beautiful. I’ve had so many compliments on tmy trainers the detail is 10 out of 10.

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

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