Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée. Les lacets à volants et le logo Swoosh en relief ajoutent une touche d'élégance.

Couleur affichée : Pink Bloom/Pearl Pink/Hyper Orange/Pink Glow

Article : II1247-600

Pays/Région d'origine : Indonésie