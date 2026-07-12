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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado - Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour ado

115 CHF
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Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.


  • Couleur affichée : Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink
  • Article : IO2067-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Air Jordan 1 Low SE

115 CHF

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.

Avantages

  • Cuir véritable et cuir synthétique pour plus de résistance et de structure.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle intermédiaire en mousse souple pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Logo Wings au talon
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : Off Noir/Blanc/Desert Pink/Desert Pink
  • Article : IO2067-001
  • Pays/Région d'origine : Indonésie

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818

    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

Air Jordan 1 Low SE

115 CHF

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