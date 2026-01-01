Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

Toujours stylée, toujours tendance. Fidèle à l'histoire et à l'héritage de Jordan, la Air Jordan 1 Low SE te permet de bénéficier d'un maximum de confort toute la journée. De plus, une étiquette spéciale sur la languette te permet de célébrer ta propre histoire. Choisis tes couleurs et démarque-toi grâce à sa silhouette emblématique conçue dans un mélange de matières haut de gamme et agrémentée d'une unité Air encapsulée au talon.

Couleur affichée : Pure Platinum/Summit White/Noir/Chile Red

Article : II1257-002

Pays/Région d'origine : Indonésie