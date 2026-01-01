Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

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Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour ado
115 CHF
Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.
- Couleur affichée : Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Article : IO2060-100
- Pays/Région d'origine : Inde
Air Jordan 1 Low SE
115 CHF
Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.
Avantages
- Unité Nike Air au talon assurant un amorti dynamique en toute légèreté.
- Semelle extérieure intégrant des rainures flexibles à l'avant-pied
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence sur toutes les surfaces.
Détails du produit
- Col bas
- Lacets classiques
- Couleur affichée : Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Article : IO2060-100
- Pays/Région d'origine : Inde
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Air Jordan 1 Low SE
115 CHF