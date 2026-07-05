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Chaussure Air Jordan 1 Low pour Homme - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Chaussure pour homme

150 CHF
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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Article : IV6045-451
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan 1 Low

150 CHF

Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Les perforations sur les côtés renforcent la respirabilité.

Détails du produit

  • Empeigne en cuir et cuir synthétique
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Col bas
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Article : IV6045-451
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • KleineFootball

    Air Jordan 1 Low Men's Shoes- the shoes were exactly as expected. I wore them as soon as I could. They fit and feel great. The color combination will allow me to wear them for just about any occasion. I highly reccommend.

Chaussure Air Jordan 1 Low pour Homme

Air Jordan 1 Low

150 CHF

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