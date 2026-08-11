Chaussure Air Jordan 1 Low Method of Make pour femme

Notre dernière série Method of Make réinvente l'inimitable AJ1 Low avec un style technique inspiré du running. On a associé du cuir premium à des empiècements en tissu et à une patte écossaise sur l'empeigne pour créer un effet de superposition. Le logo Swoosh Nike métallisé vient parfaire le look de la chaussure, avec un esprit running des années 2000.

Couleur affichée : Light Orewood Brown/Noir/Steam/Blanc

Article : IW2026-110

Pays/Région d'origine : Chine