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Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires) - Multicolore

Nike Everyday Elevated

Chaussettes montantes (2 paires)

20 CHF
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires) - Multicolore
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires) - Multicolore
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires) - Multicolore
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Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.


  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : IH8525-901
  • Pays/Région d'origine : Pakistan

Nike Everyday Elevated

20 CHF

Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un amorti semblable à un nuage pour un confort ultime et un ajustement amélioré qui reste bien en place dans ta chaussure, à chaque pas que tu fais.

Avantages

  • Le rembourrage au niveau du talon et de la plante du pied garantit un confort optimal.
  • Le soutien technique de la voûte plantaire et la coupe améliorée épousent la forme du pied pour une sensation de confort et de maintien incomparable.
  • Les orteils et le talon renforcés sont conçus pour résister à l'usure quotidienne.
  • Technologie Nike Dri-FIT pour garder les pieds au sec et offrir un maximum de confort.
  • Mesh intégral sur le dessus du pied pour plus de respirabilité.
  • La taille cousue sous le pied évite les erreurs de les erreurs en les rangeant.

Détails du produit

  • 59 % coton / 37 % polyester / 2 % élasthanne / 1 % nylon
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : IH8525-901
  • Pays/Région d'origine : Pakistan

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

5 étoiles

  • Love it but if they were dri-fit even better

    shyheime888721386

    I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit

  • Stylish

    sherazh281184310

    Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit

  • Die besten Gym-Socken

    muhammedc345411359

    Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!

Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires)

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20 CHF

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