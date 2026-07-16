Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires)

Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un rembourrage aérien pour une sensation de confort ultime et une coupe améliorée pour une chaussette qui reste bien en place, à chaque pas.
Nike Everyday Elevated
Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un rembourrage aérien pour une sensation de confort ultime et une coupe améliorée pour une chaussette qui reste bien en place, à chaque pas.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Nike Everyday Elevated