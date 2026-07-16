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Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires) - Multicolore

Nike Everyday Elevated

Chaussettes montantes (2 paires)

20 CHF
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires) - Multicolore
Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires) - Multicolore
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Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un rembourrage aérien pour une sensation de confort ultime et une coupe améliorée pour une chaussette qui reste bien en place, à chaque pas.


  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : IH8594-901
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Everyday Elevated

20 CHF

Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un rembourrage aérien pour une sensation de confort ultime et une coupe améliorée pour une chaussette qui reste bien en place, à chaque pas.

Avantages

  • Le rembourrage au niveau du talon et de la plante du pied garantit un confort optimal.
  • Le soutien technique de la voûte plantaire et la coupe améliorée épousent la forme du pied pour une sensation de confort et de maintien incomparable.
  • Les orteils et le talon renforcés sont conçus pour résister à l'usure quotidienne.
  • Technologie Nike Dri-FIT pour garder les pieds au sec et offrir un maximum de confort.
  • Mesh intégral sur le dessus du pied pour plus de respirabilité.
  • La taille cousue sous le pied évite les erreurs de les erreurs en les rangeant.

Détails du produit

  • Motif « Just Do It » brodé
  • 67 % coton / 30 % polyester / 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Multicolore
  • Article : IH8594-901
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Je recommande!

    ThelmaW

    Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence

Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires)

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20 CHF

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