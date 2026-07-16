Chaussettes montantes Nike Everyday Elevated (2 paires)

Améliore ton quotidien. Nous avons pris nos chaussettes emblématiques et les avons améliorées dans tous les sens. Des fils plus doux qui conservent leur forme, un rembourrage aérien pour une sensation de confort ultime et une coupe améliorée pour une chaussette qui reste bien en place, à chaque pas.

Couleur affichée : Multicolore

Article : IH8594-901

Pays/Région d'origine : Viêt Nam