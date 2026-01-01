Chaussettes de foot montantes Nike Dri-FIT ADV Paris Saint-Germain VaporFast Gardien de but

Paris Saint-Germain VaporFast Gardien de but
Chaussettes de foot montantes Nike Dri-FIT ADV
Habille-toi comme les membres de ton équipe avec ces chaussettes Paris Saint-Germain VaporFast. Elles sont entièrement conçues pour réduire la pression au niveau du mollet, ce qui signifie que tu n'auras plus à découper de trous dans tes chaussettes. Ce modèle intègre une technologie anti-transpiration avancée et un amorti placé stratégiquement pour te faire profiter d'une concentration optimale sur le terrain.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IQ6934-010
- Pays/Région d'origine : Turquie
Paris Saint-Germain VaporFast Gardien de but
Habille-toi comme les membres de ton équipe avec ces chaussettes Paris Saint-Germain VaporFast. Elles sont entièrement conçues pour réduire la pression au niveau du mollet, ce qui signifie que tu n'auras plus à découper de trous dans tes chaussettes. Ce modèle intègre une technologie anti-transpiration avancée et un amorti placé stratégiquement pour te faire profiter d'une concentration optimale sur le terrain.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Le bord allongé maintient la chaussette en place et réduit les plis.
Détails du produit
- 95 % polyester / 5 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IQ6934-010
- Pays/Région d'origine : Turquie
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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