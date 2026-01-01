Chaussettes de foot montantes Nike Dri-FIT ADV Paris Saint-Germain VaporFast Gardien de but

Habille-toi comme les membres de ton équipe avec ces chaussettes Paris Saint-Germain VaporFast. Elles sont entièrement conçues pour réduire la pression au niveau du mollet, ce qui signifie que tu n'auras plus à découper de trous dans tes chaussettes. Ce modèle intègre une technologie anti-transpiration avancée et un amorti placé stratégiquement pour te faire profiter d'une concentration optimale sur le terrain.

Couleur affichée : Noir/Blanc

Article : IQ6934-010

Pays/Région d'origine : Turquie