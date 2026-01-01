Ceinture de trail Nike

Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

La ceinture Nike Trail est conçue pour réduire les rebonds et aider à garder tes affaires en sécurité pendant ton run. Un système de cordon élastique amovible crée de la place pour l'équipement supplémentaire, tandis que des boucles en silicone élastique te permettent de ranger tes bâtons pour un transport facile.