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Casquette souple en maille Nike Club - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Matériaux recyclés

Nike Club

Casquette souple en maille

40 CHF
Fir/Sanddrift/Sanddrift
Noir/Ale Brown/Sanddrift
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Un écusson brodé et une visière en maille gaufrée donnent à cette casquette Club standard et de profondeur moyenne une touche premium. Elle est confectionnée en toile de coton résistante et présente une visière incurvée pour un look emblématique.


  • Couleur affichée : Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Article : IQ1326-323
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Club

40 CHF

Un écusson brodé et une visière en maille gaufrée donnent à cette casquette Club standard et de profondeur moyenne une touche premium. Elle est confectionnée en toile de coton résistante et présente une visière incurvée pour un look emblématique.

Détails du produit

  • Fermeture à glissière réglable en métal
  • Corps : 100 % coton. Empiècements : 100 % polyester. Doublure de l'avant : 100 % polyester
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Article : IQ1326-323
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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