Casquette souple Dri-FIT Club Nike After Dark Tour

Matériaux recyclés
Nike After Dark Tour
Casquette souple Dri-FIT Club
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Cette casquette Club réglable célèbre le Nike After Dark Tour, une série de courses féminines nocturnes organisées dans les villes du monde entier. Elle intègre la matière Nike Dri-FIT et une bande anti-transpirante pour plus de fraîcheur et de confort, de jour comme de nuit.
- Couleur affichée : Noir/Reflective Silver
- Article : IF3582-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike After Dark Tour
Cette casquette Club réglable célèbre le Nike After Dark Tour, une série de courses féminines nocturnes organisées dans les villes du monde entier. Elle intègre la matière Nike Dri-FIT et une bande anti-transpirante pour plus de fraîcheur et de confort, de jour comme de nuit.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- La Club est une casquette de profondeur moyenne, parfaite à porter au quotidien.
Détails du produit
- Œillets brodés
- Boucle métallique
- Corps : 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Reflective Silver
- Article : IF3582-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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