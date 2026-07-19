Cardigan Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme

High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce cardigan premium à double maille affiche des lignes épurées. Il intègre la technologie Dri-FIT anti-transpirante pour t'assurer un confort absolu en toutes circonstances.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce cardigan premium à double maille affiche des lignes épurées. Il intègre la technologie Dri-FIT anti-transpirante pour t'assurer un confort absolu en toutes circonstances.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Khanh
Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try
Great look and fit!
Harry977858400
Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Une nouvelle collection qui allie look sophistiqué et confort absolu.
— Aurélien Tchouaméni, footballeur 24.7
Conçu pour garantir une sensation de confort toute la journée, ce tissu à double maille est incroyablement doux.
Pour les athlètes, la performance fait partie du quotidien. Ajoute cette matière haute performance et ultra-douce à ton dressing, pour encore plus de confort