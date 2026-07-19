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Cardigan Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme - Noir/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Cardigan pour homme

130 CHF
Noir/Dark Smoke Grey
Celestine Blue/Psychic Blue
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Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce cardigan premium à double maille affiche des lignes épurées. Il intègre la technologie Dri-FIT anti-transpirante pour t'assurer un confort absolu en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : HQ6948-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike 24.7 ImpossiblySoft

130 CHF

Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft accompagne tous tes mouvements. Ce cardigan premium à double maille affiche des lignes épurées. Il intègre la technologie Dri-FIT anti-transpirante pour t'assurer un confort absolu en toutes circonstances.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Fermetures à boutons-pression pour changer facilement de style.
  • Poches avant à zip pour ranger tes objets de valeur.

Détails du produit

  • Passant de suspension au niveau de la nuque
  • Corps : 51 % polyester / 25 % modal / 15 % coton / 9 % élasthanne. Intérieur des poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : HQ6948-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (9)

4.6 étoiles

  • High quality. Size down.

    CAMERONC236531592

    Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.

  • Khanh

    Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try

  • Great look and fit!

    Harry977858400

    Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.

Cardigan Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme

Nike 24.7 ImpossiblySoft

130 CHF

Complète ton look

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Confort sur mesure du matin au soir

Une nouvelle collection qui allie look sophistiqué et confort absolu.

« Le plus important, c'est de se sentir bien. »

— Aurélien Tchouaméni, footballeur 24.7

ImpossiblySoft

Conçu pour garantir une sensation de confort toute la journée, ce tissu à double maille est incroyablement doux.

Confort absolu

Pour les athlètes, la performance fait partie du quotidien. Ajoute cette matière haute performance et ultra-douce à ton dressing, pour encore plus de confort