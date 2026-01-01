Cardigan de golf ample Nike Fairway Fresh pour homme

Certains parcours sont difficiles, quoi qu'on en dise. Inspiré de la topographie de l'un des plus beaux parcours d'Angleterre, l'imprimé écossais de ce cardigan confortable réinvente le camouflage à travers le prisme du golf. Sa coupe ample et sa conception douce en double maille en font un incontournable sur le green comme au quotidien.

Couleur affichée : Light Orewood Brown/Diffused Blue

Article : IO0687-104

Pays/Région d'origine : Viêt Nam