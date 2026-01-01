Bob Nike Apex Electric

Matériaux recyclés
Nike Apex Electric
Bob
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Ce bob carré est orné d'un logo portant l'écriture manuscrite du légendaire Bill Bowerman. Avec sa protection à 360 degrés, ce bob de profondeur moyenne ne va plus te quitter.
- Couleur affichée : Dark Obsidian/Football Grey
- Article : HJ4395-475
- Pays/Région d'origine : Indonésie, Taïwan, Viêt Nam
Nike Apex Electric
Ce bob carré est orné d'un logo portant l'écriture manuscrite du légendaire Bill Bowerman. Avec sa protection à 360 degrés, ce bob de profondeur moyenne ne va plus te quitter.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Dark Obsidian/Football Grey
- Article : HJ4395-475
- Pays/Région d'origine : Indonésie, Taïwan, Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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