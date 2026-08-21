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Bob Dri-FIT Nike Apex - Noir/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Nike Apex

Bob Dri-FIT

42 CHF
Noir/Anthracite/Anthracite/Anthracite
Parachute Beige/Blanc/Anthracite/Blanc

Le bob Apex à profondeur moyenne te protège à 360 degrés. Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.


  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Article : HJ3683-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Apex

42 CHF

Le bob Apex à profondeur moyenne te protège à 360 degrés. Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Avantages

  • Tissu en coton et en nylon doux et légèrement extensible.
  • Cordon de serrage réglable pour une tenue personnalisée.

Détails du produit

  • Boucles d'accrochage autour de la couronne
  • Œillets brodés
  • 67 % coton / 29 % nylon / 4 % élasthanne
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Article : HJ3683-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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