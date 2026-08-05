Bob Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex

Bad ass
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Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
Matériaux recyclés
Bientôt disponible
Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Conçu pour tirer le meilleur parti de l'innovation Radical AirFlow, ce bob ACG Apex favorise une circulation optimale de l'air pour un confort rafraîchissant. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.
ACG Radical AirFlow Apex
UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.
Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Conçu pour tirer le meilleur parti de l'innovation Radical AirFlow, ce bob ACG Apex favorise une circulation optimale de l'air pour un confort rafraîchissant. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.
Le tissu Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort.
Le tissu en maille ajourée doux offre une sensation de douceur sur la peau et permet d'évacuer rapidement la chaleur corporelle. La visière enveloppante offre une protection à 360 degrés.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Le modèle discret est bien ajusté pour une sensation de maintien lorsque tu explores le terrain.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
ACG Radical AirFlow Apex