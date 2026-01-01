Ballon Nike Football England FA Academy

England FA Academy
Ballon Nike Football
Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.
- Couleur affichée : Blanc/Rouge/Bleu/Midnight Navy
- Article : IQ0655-100
- Pays/Région d'origine : Chine
England FA Academy
Enchaîne les buts avec la technologie innovante OmniSculpt du ballon de foot Academy : les rainures intégrées au revêtement facilitent la circulation de l'air autour du ballon pour une trajectoire plus précise.
Détails du produit
- 67 % caoutchouc / 10 % polyuréthane (PU) / 13 % polyester / 10 % éthylène-acétate de vinyle (EVA)
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Blanc/Rouge/Bleu/Midnight Navy
- Article : IQ0655-100
- Pays/Région d'origine : Chine
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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