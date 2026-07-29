Ballon de foot Nike Control

Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de foot Control comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique. Technologie All Conditions Control (ACC) pour une texture adhérente par temps sec ou humide.

Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir

Article : IQ0618-100

Pays/Région d'origine : Viêt Nam