 
image 1 sur 2
Ballon de foot Nike Control - Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir

Nike Control

Ballon de foot

160 CHF

Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de foot Control comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique. Technologie All Conditions Control (ACC) pour une texture adhérente par temps sec ou humide.


  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0618-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Control

160 CHF

Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de foot Control comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique. Technologie All Conditions Control (ACC) pour une texture adhérente par temps sec ou humide.

Avantages

  • Les couleurs contrastées améliorent le suivi visuel du ballon.
  • Positionnement stratégique de l'encre pour une meilleure adhérence tout en améliorant les propriétés aérodynamiques.

Détails du produit

  • 37 % polyuréthane (PU) / 33 % caoutchouc / 20 % polyester / 10 % rayonne
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0618-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Ballon de foot Nike Control

Nike Control

160 CHF

Complète ton look

Item 3 of 7