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Ballon de foot Nike Control - Blanc/Noir/Noir

Nike Control

Ballon de foot

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Conçu avec notre technologie innovante OMNISculpt, ce nouveau ballon de foot Control présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.


  • Couleur affichée : Blanc/Noir/Noir
  • Article : HV4395-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Control

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Conçu avec notre technologie innovante OMNISculpt, ce nouveau ballon de foot Control présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.

Avantages

  • Technologie All Conditions Control (ACC) pour une texture adhérente par temps sec ou humide.
  • Les couleurs contrastées améliorent le suivi visuel du ballon.
  • Positionnement stratégique de l'encre pour une meilleure adhérence tout en améliorant les propriétés aérodynamiques.

Détails du produit

  • 37 % polyuréthane (PU) / 33 % caoutchouc / 20 % polyester / 10 % rayonne
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Noir/Noir
  • Article : HV4395-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

3.5 étoiles

  • Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide

    YounesB194786700

    J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.

  • The best

    Ryan7368872

    The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible

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