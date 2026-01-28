Ballon de foot Nike Control

Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
Conçu avec notre technologie innovante OMNISculpt, ce nouveau ballon de foot Control présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.
Nike Control
Conçu avec notre technologie innovante OMNISculpt, ce nouveau ballon de foot Control présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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3.5 étoiles
Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
The best
Ryan7368872
The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible
Nike Control