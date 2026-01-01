Ballon de foot Nike Academy Plus

Nike Academy Plus
Ballon de foot
Tu veux optimiser ton contrôle du ballon ? Choisis le ballon Academy Plus pour ta prochaine frappe. Conçu avec notre technologie innovante OmniSculpt, ce ballon présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir.
- Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
- Article : IQ0640-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Academy Plus
Tu veux optimiser ton contrôle du ballon ? Choisis le ballon Academy Plus pour ta prochaine frappe. Conçu avec notre technologie innovante OmniSculpt, ce ballon présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir.
Détails du produit
- Conception à douze panneaux
- 60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane (PU) / 13 % polyester / 12 % éthylène-acétate de vinyle (EVA)
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
- Article : IQ0640-100
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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