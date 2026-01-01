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Ballon de foot Nike Academy Plus - Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir

Nike Academy Plus

Ballon de foot

45 CHF

Tu veux optimiser ton contrôle du ballon ? Choisis le ballon Academy Plus pour ta prochaine frappe. Conçu avec notre technologie innovante OmniSculpt, ce ballon présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir.


  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0640-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Academy Plus

45 CHF

Tu veux optimiser ton contrôle du ballon ? Choisis le ballon Academy Plus pour ta prochaine frappe. Conçu avec notre technologie innovante OmniSculpt, ce ballon présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir.

Détails du produit

  • Conception à douze panneaux
  • 60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane (PU) / 13 % polyester / 12 % éthylène-acétate de vinyle (EVA)
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0640-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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