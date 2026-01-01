Ballon de foot Nike Academy Plus

Tu veux optimiser ton contrôle du ballon ? Choisis le ballon Academy Plus pour ta prochaine frappe. Conçu avec notre technologie innovante OmniSculpt, ce ballon présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir.

Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir

Article : IQ0640-100

Pays/Région d'origine : Viêt Nam