Ballon de foot Nike Academy Elite

Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de football Academy Elite comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, tir après tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.

Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir

Article : IQ0639-100

Pays/Région d'origine : Viêt Nam