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Ballon de foot Nike Academy Elite - Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir

Nike Academy Elite

Ballon de foot

75 CHF

Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de football Academy Elite comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, tir après tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.


  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0639-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Academy Elite

75 CHF

Fabriqué avec notre technologie innovante OMNISculpt, le ballon de football Academy Elite comporte des rainures intégrées au revêtement pour une trajectoire plus précise, tir après tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.

Détails du produit

  • 47 % caoutchouc / 34 % polyuréthane (PU) / 14 % polyester / 3 % nylon / 2 % rayonne
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Bright Crimson/Anthracite/Noir
  • Article : IQ0639-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

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