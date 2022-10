Partagez les récompenses

Courir en solitaire offre une grande liberté, mais lorsque vous essayez de travailler la régularité, rien n'est plus efficace que de courir avec une autre personne. « Je trouve qu'en travaillant à plusieurs, on élève son niveau d'exigence et on se sent plus responsable de ses objectifs », déclare Shalane Flanagan, coureuse de haut niveau et coach. Si vous n'avez pas encore trouvé de partenaire de running mais que vous avez besoin d'une petite voix pour vous encourager, essayez les runs guidés de l'application Nike Run Club. Le coach Bennett se fera un plaisir de vous accompagner !